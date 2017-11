Disparition de Maëlys: l'avocat demande l'annulation des premières déclarations du suspect

La fillette de 9 ans a disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, une petite ville d'environ 3.500 habitants entre Lyon et Chambéry. Elle est restée introuvable depuis malgré d'intenses recherches.

L'ancien militaire de 34 ans, invité à la noce, a été mis en examen le 3 septembre pour enlèvement et écroué après la découverte d'une trace ADN de la fillette dans sa voiture. Il a reconnu qu'elle y était montée durant la soirée et l'enquête a fait apparaître d'autres éléments troublants à son encontre.

Mais le suspect clame son innocence depuis le début de l'affaire et n'a toujours pas été ré-entendu par les juges depuis sa mise en cause.

Fin octobre, la tension était montée entre le parquet de Grenoble et la gendarmerie nationale. Le procureur Jean-Yves Coquillat a ouvert une enquête pour "violation du secret de l'enquête et de l'instruction", en raison des multiples fuites parues dans la presse sur la disparition, il y a près de deux mois, de Maëlys. Il a mis en cause les services de gendarmerie. Selon lui, "les fuites sont au niveau local et parisien, au niveau de la direction de la gendarmerie, de la Section de recherches et de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale)".

Des accusations jugées "scandaleuses" par le directeur général de la gendarmerie nationale. "Mes enquêteurs, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas fait de faute", a assuré Richard Lizurey. - Pour en parler: Dominique Rizet, consultant police-justice de BFMTV. Et Michèle Bernard-Requin, magistrat honoraire, ancienne substitut du procureur de Paris.