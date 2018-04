Dieudonné accusé d'avoir dégradé un château dans lequel il a joué son spectacle

La propriétaire du château de Vaugrenier a la désagréable impression de s’être fait avoir. Le 7 avril, Dieudonné s’est produit en spectacle dans son domaine, situé à Villeneuve-Loubet. La châtelaine réclame désormais à l’humoriste controversé la remise en état de sa propriété après les nombreuses dégradations constatées, rapporte France Bleu Azur.

Nadèje le Lédan avait loué les extérieurs de sa bâtisse à une société d'évènementiel "pour une pièce de théâtre classique", sans savoir à quel "artiste" elle avait affaire.

"Le traiteur n'avait vendu que six repas pour les techniciens qui ont installé la scène, explique Nadèje le Lédan. Il s'est aperçu que beaucoup plus de monde que prévu est arrivé (600 personnes au lieu de 300). Et c'est seulement à ce moment-là que l'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de Dieudonné."