Deux-Sévres: il assassine sa femme et l'enterre dans son jardin

Puis, au fil des auditions et de l'avancée de l'enquête, de nombreuses incohérences ont été découvertes, et le mari est devenu le principal suspect. "Très rapidement, il apparaissait que la disparition inquiétante n'était pas volontaire, et que l'épouse aurait pu être victime d'un meurtre" explique le parquet.

Finalement, il avoue quelques jours plus tard être le responsable de la mort de sa femme, enterrée dans le jardin de leur domicile. La dépouille a été retrouvée à l'endroit indiqué.