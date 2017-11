Deux mineures jugées à Paris pour avoir proféré des menaces d'attentats sur Facebook

Elles avaient évoqué sur Facebook la possibilité de commettre des attentats: deux mineures comparaissent à partir de ce mercredi à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris pour association de malfaiteurs terroriste.

Ces deux mineures, âgées de 15 et 17 ans au moment des faits, avaient été mises en examen le 12 mars 2016 par un juge antiterroriste. La plus jeune avait été placée en détention et la seconde sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Quelques jours plus tôt, elles avaient été interpellées par des enquêteurs de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avec deux autres jeunes filles qui, elles, avaient été remises en liberté à l'issue de leur garde à vue.