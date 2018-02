Avoriaz: deux frères de 10 et 12 ans se perdent et chutent d'une falaise, un mort

Deux jeunes frères, âgés de 10 et 12 ans et portés disparus depuis samedi à Avoriaz, en Haute-Savoie, ont été retrouvés au pied d'une falaise ce dimanche. Le plus jeune s'est blessé dans la chute mais son aîné, lui, n'a pas survécu.

Selon France Bleu, les deux frères se sont égarés la veille en fin d'après-midi, alors qu'ils skiaient dans le secteur de Super-Morzine, dans le bas d'Avoriaz.

Ils auraient ensuite progressé, à pied, dans une forêt qui surplombe une falaise. C'est là qu'ils ont chuté d'une hauteur de 150 mètres.

Après l'alerte donnée par le père des deux garçons, les secouristes ont utilisé le bornage téléphonique pour retrouver les deux enfants. Le plus jeune a été transféré à l'hôpital de Thonon-les-Bains. Ses jours ne sont pas en danger.