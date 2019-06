Deux blessés dans une fusillade devant la mosquée de Brest

Selon les informations de BFMTV, aucun pronostic vital n'est engagé. Le tireur aurait fait feu depuis son véhicule, une Renault Clio, avant de prendre la fuite. Une enquête a aussitôt été ouverte et confiée à la police judiciaire et au parquet de Brest. L'imam de la ville bretonne, Racid El Jay, défraie régulièrement la chronique, avec notamment une vidéo dans laquelle on le voyait expliquer à des enfants que "la musique était la créature du diable". En 2016, il s'était attiré les foudres de Daech en incitant les gens à aller voter, et donc à participer à la vie démocratique française. L'organisation terroriste incitait alors ses partisans à l'assassiner via un message Facebook.