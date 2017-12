A cause de panneaux sens interdits, ils ne peuvent plus rentrer chez eux

Pour aller dans son salon, c'est 4 points en moins et 90 euros d'amende. Un couple de septuagénaires ne peut plus rentrer chez lui, à Sainte-Tulle, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à cause de panneaux sens interdits installés devant leur portail.

Pour entrer chez elle, Annie Martin, 76 ans, doit "commettre deux infractions", explique France Bleu. "Pour rentrer chez moi sans infraction, il me faudrait un hélicoptère !" s'est-elle énervée. "C'est n'importe quoi, regardez comme le virage est serré. Avec un véhicule volumineux on dépasse forcément la ligne continue".

La mairie de Sainte-Tulle, où vit le couple, leur a conseillé de... faire un détour de plusieurs centaines de mètres. Le maire a cependant indiqué qu'il cherchait "une meilleure solution que le sens interdit."