Des parents dénoncent un Père Noël "pervers" et "méchant"

"Ce n'est pas normal ! (...) Il a (aussi) eu des agissement déplacés, pervers, en disant qu'il aimerait bien embrasser une des mamans", assure cette mère de famille.

Les parents sont en colère qu'on enlève ainsi la "magie de Noël" à leurs enfants qui croient encore à la légende du Père Noël. "Quand on chausse les couleurs de Noël, on aime Noël !", s'est emportée une dame visiblement très remontée.

Les organisateurs du marché de Noël se sont excusés tout en relativisant, avançant le fait que le "rôle de Père Noël n'est pas toujours aisé" et que "l'humour n'a pas toujours été bien compris des enfants et parents". Pas certain que cela convainque tous les visiteurs du marché de Pontivy.