Des panneaux de la seule rue Johnny Hallyday de France volés

"Comme un voleur, je vole le meilleur de leur vie la nuit (...] Oh oh ! Et les scrupules ne m'étouffent pas, oh non" chantait Johnny dans "Comme un voleur". Il semblerait que cette chanson est montée à la tête de certains à Charvieu-Chavagneux

La commune, dans l’Isère, a une petite particularité, c'est la seule municipalité de France a posséder une rue au nom de Johnny Hallyday. Seulement voilà, depuis l’annonce du décès du rockeur, les panneaux portant l'inscription "rue Johnny Hallyday" attirent les convoitises explique Le Dauphiné Libéré.



Ce vendredi matin, la police municipale a en effet constaté la disparition de cinq des huit panneaux de la rue. "Je comprends que les gens soient enclins à garder un souvenir", a déclaré à l'AFP le maire Gérard Dézempte, lui-même fan du chanteur de "Retiens la nuit".