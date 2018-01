Des objets nazis mis en vente sur Le Bon Coin, le site présente ses excuses

Le site, a ajouté M. Jouteau, se réserve le droit "d'engager toutes les poursuites nécessaires vis-à-vis de l'auteur et responsable de l'annonce".

De son côté, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA), qui évoque des annonces "de nature antisémite notoire" a chargé "son conseil (...) de déposer plainte contre les auteurs de cette diffusion illicite", peut-on lire sur son site internet.

Il a également demandé au ministre de l'Intérieur et à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), rattachée au Premier ministre, de "prendre toutes les mesures administratives et pénales pour faire interdire ce site".