Des escrocs arnaquent une quarantaine de sociétés de sécurité à travers la France

Le 12 février dernier, trois hommes, fortement soupçonnés d'être à la tête d'une arnaque qui aurait touché une quarantaine de sociétés de sécurité, ont été interpellés, placés en garde à vue puis mis en examen à Paris. Il leur est reproché d'avoir organisé puis mis en place à l'échelle nationale une ruse particulièrement vicieuse visant à soutirer de fortes sommes d'argent à des professionnels.

Dans un premier temps, les escrocs publiaient un faux appel d'offre "pour recruter un prestataire en sécurité" détaille Le Progrès. Puis, une fois la société choisie, ils exigeaient des gérants "une certification de Validation d’acquis de l’expérience (VAE) pour justifier un an d’expérience dans le domaine". Sauf que, en plus de cette lettre, un chèque "contre une lettre de change (forme de reconnaissance de dette), non valable" était également demandée.

C'est le nœud de cette arnaque. Les sommes, pouvant varier de 10.000 à 21.000 euros n'ont jamais été remboursées. Une enquête a été ouverte et les victimes espèrent bien récupérer leur dû.