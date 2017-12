Guéret: des enfants privés d’un spectacle de Noël à cause d’un texte truffé de gros mots

Contacté par France Bleu, l’auteur, Filip Forgeau, explique que tout est parti d’une maladresse de sa part. Le texte qui a été envoyé était celui destiné aux adultes et non la version édulcorée pour les enfants. "Dans la première version on peut entendre des mots comme 'zizi, couilles ou connard' mais dans la version pour les enfants ils ont été remplacés, seul le mot 'zizi' subsiste", précise Filip Forgeau.

Malgré l’envoi de la bonne version, les professeurs de Guéret ne souhaitent pas que les enfants assistent à ce spectacle vivant. Selon certains d’entre eux, les thématiques abordées dans l’histoire sont trop lourdes (pauvreté et violence) et ne collent pas vraiment à l’esprit de Noël.

Cette année, les enfants devront se contenter d’une sortie au cinéma pour voir un film d’animation.