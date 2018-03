Des dizaines de dauphins s’échouent mystérieusement sur les plages bretonnes

En attendant que les causes de cette hécatombe soient déterminées, l’association invite "toute personne trouvant un dauphin échoué à signaler son observation en indiquant le lieu précis de la découverte, à noter si les animaux portaient ou non des blessures et à faire des photos des blessures quand il y en a, afin qu'une personne habilitée intervienne pour autopsier l'animal".

Bretagne vivante rappelle également que les animaux ne doivent surtout pas être touchés, car ils peuvent être porteur de maladies.

L’an dernier, 800 dauphins sont venus s’échouer le long des côtes atlantiques.