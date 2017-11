"Je l'ai trouvée géniale": des apprentis cambrioleurs tentent de voler une tête de sanglier

Puis deux mois plus tard, les trois compères ont ensuite essayé de pénétrer dans une bâtisse inoccupée d'un senior parti en maison de retraite. Ils rentrent par effraction, et l'un d'entre eux a eu une révélation: "Je suis tombé sur une énorme tête de sanglier accrochée au mur. Je l'ai trouvé géniale. Je la voulais", a avoué un des "braqueurs" au tribunal.

Ils sont finalement pris en flagrant délit par les gendarmes et l'histoire n'a pas vraiment fait rire les juges. Les deux premiers ont écopé de trois mois de prison ferme et un des trois qui était sous bracelet électronique et qui n'a pas daigné se présenter à l'audience à 6 mois ferme.