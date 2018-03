Des baskets au coeur de l'enquête sur le meurtre d'un SDF à Montpellier

L'enquête, confiée à la Direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault (DDSP 34), a notamment permis d'identifier sur la scène de crime un "profil génétique connu" via le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), celui d'un Algérien qui a été arrêté le 27 février au centre de rétention administrative de Sète (Hérault). Cet homme, également sans domicile, y avait été placé pour séjour irrégulier.

"Une paire de baskets particulières qui avait été remise à la victime par une organisation caritative", a été retrouvée dans la chambre du suspect, a ajouté le procureur, parlant d'indices "graves et concordants".

Cet homme, visible sur des images de vidéo-surveillance aux abords du lieu du meurtre et qui encourt une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle, "conteste avoir commis" cet homicide, a souligné Christophe Barret. "Au terme de "déclarations évolutives" et "peu convaincantes", le suspect a affirmé s'être rendu sur les lieux et avoir pris les baskets et un sac de couchage de la victime alors qu'elle était déjà morte, a-t-il ajouté.

"Je pense qu'il n'y aura jamais de partie civile dans ce dossier parce qu'on n'a pas retrouvé de famille", a estimé le procureur de la République de Montpellier, précisant que les autorités roumaines avaient été contactées à propos de ce ressortissant qui vivait depuis plusieurs années en France.