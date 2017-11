Depuis 26 ans, il conduisait sans savoir que son permis avait été annulé

On lui a alors proposé de repasser le permis, mais Frédéric s'y est opposé: "c’est hors de question, je n’ai rien à me reprocher, et je n’ai pas le temps pour des leçons de code et de conduite". Il a donc fait une requête auprès du ministère de l'Intérieur. Cinq mois plus tard, sa demande a été validée. Frédéric entend désormais "demander une réparation du préjudice", écrit le quotidien.