Dépressif, il brise son bracelet électronique pour retourner en prison

Il s'est présenté mercredi 7 février au commissariat du Mans avec ses affaires dans un sac. Âgé de 37 ans et dépressif, cet homme condamné en novembre dernier à six mois de prison pour conduite en état d'ivresse a décidé de casser son bracelet électronique pour retourner en prison et "briser la solitude", raconte France bleu.

L'homme, qui a perdu son travail depuis sa condamnation, vit seul. Comme l'indique le parquet du tribunal du Mans, "il ne se sent pas bien, et a peur de faire une grosse bêtise". Après s'être présenté au commissariat, l'homme a donc été déféré devant la justice.

"Sa mesure d'aménagement de peine est suspendue", indique France Bleu, qui précise que l'homme "comparaît sur reconnaissance préalable de culpabilité". Il a été condamné à trois mois ferme et devra finir également sa précédente condamnation.

L'homme a été transféré immédiatement après le jugement en prison.