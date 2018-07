Dégâts importants à Nantes après une nouvelle nuit de violences

Quatre mineurs figurent parmi les personnes interpellées. La plupart ont été arrêtées dans le quartier du Breil où a été tué le jeune homme de 22 ans.

Après un début de soirée relativement calme mercredi à Nantes, des véhicules ont à nouveau été incendiés dans les quartiers dits "sensibles" du Breil, de Bellevue, des Dervallières et de Malakoff. Jusqu'à 5h du matin, les forces de l'ordre ont fait face "à quelques petits groupes".

Sept bâtiments publics ont été incendiés, dont une bibliothèque, une maison de quartier, une mairie annexe ou une crèche, et une dizaine de commerces. Une pharmacie a notamment été détruite aux Dervallières et plus d'une quarantaine de véhicules ont été incendiés.

Une voiture a aussi été dégradée par un cocktail molotov dans la cour du commissariat de Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes. Enfin un CRS a été blessé à la main et un impact a été relevé sur le casque d'un policier départemental, qui pourrait être dû à un tir de 22 Long Rifle. Aucune détonation n'a cependant été entendue et le policier n'a pas été blessé, selon la police.

A Garges-lès-Gonesse, des policiers ont été la cible de projectiles et de cocktails Molotov à plusieurs reprises dans la nuit et des poubelles ont été incendiées. Les policiers ont procédé à une interpellation. Dans la soirée, une marche avait rassemblé environ 200 personnes de Garges jusqu'au commissariat de Sarcelles, la commune voisine.