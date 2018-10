De retour en prison, Redoine Faïd "reste combatif", affirme son avocat

Activement recherché depuis trois mois, Redoine Faïd, 46 ans, a été arrêté mercredi peu après 04H00 à Creil (Oise) dans un appartement d'un quartier HLM de Creil (Oise), la ville où il a grandi.

Six autres personnes ont été interpellées, dont trois avec lui dans l'appartement: son frère Rachid Faïd, un de ses neveux et une jeune femme, sa logeuse présumée. Un autre neveu et deux autres complices ont également été interpellés dans l'Oise.



Son frère a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis (Essonne) et ses deux neveux, Liazid F. et Ishaac H., à Bois d'Arcy (Yvelines) et Meaux (Seine-et-Marne), a-t-on appris de source proche du dossier.

Les trois autres suspects étaient toujours en garde à vue jeudi matin et leurs auditions peuvent s'étendre jusqu'à 96 heures, la durée maximale en matière de criminalité organisée.