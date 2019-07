De nombreux incidents suite à la victoire de l'Algérie hier soir

"One, two, three, viva l'Algérie". Un chant qui résonne souvent dans les quartiers populaires français après un succès de l'équipe nationale portée par Riyad Mahrez. Hier soir en quart de finale, l'Algérie était opposée à un autre prétendant au titre, la Côte d'Ivoire, et s'est imposée aux tirs au but, rejoignant ainsi les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Égypte. Une joie bien légitime a donc éclaté dans de nombreuses villes sur l'ensemble du territoire, de Marseille à Roubaix en passant par Lyon et Tours, avec des scènes de liesse, des chants, cris de joie, et une ambiance festive qui a malheureusement été gâchée par de nombreux incidents, dont un mortel.