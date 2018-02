Crue de la Seine: 250 tonnes de déchets retenus par une écluse dans les Yvelines

A Méricourt, l'eau de la Seine n'est même plus visible. Elle est masquée par près de 250 tonnes d’ordures accumulés sur la surface, selon les informations de BFM Paris.

Deux semaines après le début de la crue, des détritus divers et variés, charriés par le courant, ont fini par former un amas d’immondices de près de 8.000 m² et 80 cm de hauteur au niveau du dernier barrage d'Île-de-France, avant la Normandie.

Pour Philippe Geslan, édile de la commune de presque 400 habitants, c’en est trop.

"Ce n’est même plus une mer de déchets, mais une terre de déchets, tellement on ne voit plus l’eau", déplore-t-il sur Franceinfo. L'élu sans-étiquette dénonce "des salopards qui ne cessent de jeter des déchets dans la Seine. C'est quand même désolant de voir ça au XXIe siècle!"