Creuse: il avait installé des caméras dans les toilettes publiques pour femmes

Mais l'affaire ne s'arrête pas là...

Une perquisition est ordonnée au domicile du suspect de 45 ans. Et stupeur, c'est l'attirail complet du "parfait" vidéaste amateur qui est saisi: "stylos et lunettes caméra, des dizaines d’ordinateurs, disques durs externes et autres clés USB" rapporte Le Parisien. Pire, de nombreux fichiers pédopornographiques sont également découverts...

"Quelqu’un de très perturbé. Chez lui, nous avions notamment trouvé un radio-réveil, un détecteur de fumée ou des fausses prises électriques permettant de capter des vidéos" décrivent de leur côté des policiers de Limoges, qui eux aussi avaient interpellé le quadragénaire par le passé.

Durant ses auditions, le suspect a avoué utiliser les vidéos comme "support masturbatoire". Décrit comme dangereux par les enquêteurs, il sera jugé le 30 avril prochain.