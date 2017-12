Un nouveau numéro "anti-harcèlement" imaginé par un informaticien de l'Oise

En octobre dernier, dans la foulée des hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo qui dénonçaient le harcèlement sexuel dont étaient victimes les femmes au quotidien, un numéro anti-relou avait été mis en place. Le principe était simple, si un homme devenait trop insistant voire insultant dans la rue, sa victime pouvait lui donner ce numéro, grâce auquel il devait recevoir un SMS lui stipulant que son comportement s'apparentait à du harcèlement. Victime de son succès et du comportement malveillant d'une partie des membres du forum 18-25 du site Jeuxvideo.com, le numéro avait été désactivé par ses créateurs, Clara Gonzales et Elliot Lepers.

Comme l'explique 20 Minutes, Pierre-Aimé Imbert, un informaticien originaire de l'Oise et sa compagne Anne-Laure Tousch ont décidé de reprendre le flambeau et de créer un numéro qui a de nouveau pour but de lutter contre le harcèlement de rue et sur internet. Mais cette fois, cette solution est censée toucher un public bien plus large: "Les relous ne sont pas que des harceleurs et les victimes pas juste des femmes hétéros. Nous, nous voulons parler des homos, des lesbiennes, des transgenres..."

>> A LIRE AUSSI - Harcèlement de rue: victime de son succès, le numéro "anti-relous" désactivé