Côte d'Azur: un jeune homme victime du macabre "Blue Whale Challenge"?

Un jeune homme de 22 ans qui s'est suicidé en avril 2017 à Menton (Alpes-Maritimes) pourrait bien avoir agi en suivant les règles d'un jeu macabre en ligne, le "Blue Whale Challenge", comme le révèle Nice-Matin.

Ce jeu, qui tient son nom de la façon dont les baleines s'échouent dans une démarche parfois considérée comme suicidaire, est apparu après la mort médiatique d'une jeune Russe en 2015. Il consiste à répondre à une série de défis de plus en plus extrêmes lancés sur les réseaux sociaux. Se lever en pleine nuit, regarder des films d'horreur, se scarifier... Jusqu'à une cinquantième et ultime injonction: se pendre ou se jeter par la fenêtre. La "baleine bleue" aurait déjà fait quelque 150 victimes à travers le monde.

