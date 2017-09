Corse: un père se noie en essayant de sauver sa fille

Deux enfants âgés de 4 et 10 ans jouaient tranquillement au bord de l'eau sur la plage d'Agosta en Corse du Sud ce lundi avant que la sortie à la plage ne tourne au drame. Une vague a emporté la plus jeune et les deux parents se sont jetés à l'eau pour tenter de la sauver, comme le rapporte le quotidien régional Corse Matin.

Les secours sont rapidement alertés et déploient une navette de la brigade nautique, un hélicoptère avec des plongeurs et les pompiers sur place. Un gendarme arrivé en premier sur le lieu se jette immédiatement à l'eau avec deux bouées et parvient à sauver la jeune fille de 4 ans.

En revanche, impossible de retrouver le père dans un premier temps, il est finalement récupéré par des plongeurs et hélitreuillé vers l'hôpital d'Ajaccio. Mais les secours ne sont pas parvenus à le maintenir en vie. La jeune fille sauvée est, elle, saine et sauve. La mère et l'autre fille de 10 ans sont quant à elles logiquement sous le choc et prises en charge par les autorités.