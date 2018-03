Corrèze: un couple suspecté d'avoir dérobé 100.000 euros à une octogénaire

Un couple originaire de Tulle en Corrèze a été ce mercredi déféré devant le parquet de la ville après avoir été placé en garde à vue plus tôt dans la semaine. Selon le quotidien Le Populaire, il leur est reproché d'avoir durant de nombreuses années abusé de l'octogénaire dont ils avaient la charge.

Pour les enquêteurs, le préjudice pourrait s'élever à près de 100.000 euros, que l'homme et la femme respectivement âgés de 59 et 62 ans détournaient au fur et à mesure de leurs visites.

Comme le rapporte le média local, ils devront répondre "d’abus de faiblesse et falsification et usage de chèques" devant le tribunal de grande instance de Tulle, devant lequel ils sont convoqués le 3 avril prochain.