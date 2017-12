Contrôlé avec deux grammes d'alcool dans le sang, un routier invoque la mort de Johnny Hallyday

Le décès de la rockstar Johnny Hallyday dans la nuit de mardi à mercredi dernier a causé des dommages collatéraux plutôt inattendus. Ce jeudi, un routier originaire de Cucq dans le Pas-de-Calais a été contrôlé par les gendarmes, après avoir été remarqué pour une conduite agitée et "hasardeuse de son poids lourd" explique le quotidien La Voix du Nord. Et pour cause, après un test d'alcoolémie, plus de deux grammes d'alcool ont été retrouvés dans son sang.

Ce délit lui a valu une suspension de son permis qui pourrait durer plus de trois ans. Il pourrait également écoper d'une amende de 4.500 euros.

L'homme a bien tenté de justifier son taux d'alcoolémie, d'une manière plutôt... insolite. Selon ses dires, il aurait regardé un concert de Johnny Hallyday avant de partir travailler. Pris de tristesse et de nostalgie, il aurait alors abusé de l'alcool afin de noyer son chagrin.

