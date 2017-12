Ils avaient inventé la maladie de leur fille pour de l'argent: un couple condamné

Un couple habitant Saint-Valérian dans l'Yonne a été condamné mardi 28 novembre pour avoir obtenu des dons en mentant sur la maladie de leur fille. Endetté, le couple avait créé une association, "Le souffle de Lydie", pour aider leur fille atteinte d'une maladie chronique, une broncho-pneumopathie obstructive chronique cancéreuse. Elle avait en réalité de l'asthme, explique France Bleu.

Le couple avait obtenu via une campagne de dons 2.300 euros et un fauteuil roulant pour leur fille, qui , selon eux, attendait une greffe de poumon et d'artère. Le pot aux roses avait été découvert en 2013 par un médecin. Selon France Bleu, la maladie dont était censée être atteinte la petite fille "ne peut pas toucher les enfants" et il n'en "n’existe aucune forme cancéreuse".