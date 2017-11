Compiègne: pompiers et policiers caillassés alors qu'ils venaient éteindre un incendie

Selon la préfecture de l'Oise, il n'y a pas eu de blessés, ni dégâts sur les véhicules et les tensions se sont arrêtées "rapidement" après l'intervention des forces de l'ordre. "L'enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, à ce stade, on n'a pas d'éléments qui nous laisseraient penser qu'il puisse s'agir d'une piste criminelle", a affirmé le parquet de Compiègne.

Le quartier "du Clos-des-Roses", connu pour son trafic de stupéfiants, a déjà été le théâtre d'épisodes de tensions entre certains habitants et les forces de l'ordre. Selon une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et des responsables de la profession, le nombre d'agressions contre les pompiers a augmenté de 17,6% en 2016 comparé à 2015, avec des violences qui ne se concentrent plus seulement dans les quartiers sensibles.