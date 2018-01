Colmar: un homme écrase volontairement son beau-fils en pleine rue

Un drame s'est produit ce lundi dans la ville alsacienne de Colmar. Un homme de 47 ans a, semble-t-il volontairement, renversé son beau-fils de 17 ans en pleine rue.

Pour Le Parisien, les faits remontent à un peu avant une heure du matin. Visiblement très agité et ivre de jalousie, le quadragénaire circule dans les rues de la ville jusqu'au moment où il croise le chemin de son beau-fils. Là, pour des raisons que l'on ignore encore, l'homme fait demi-tour et fonce vers le jeune homme qui meurt quasiment instantanément. "Le cadavre était encore coincé sous l’essieu arrière. Il semble que le conducteur ait tenté de prendre la fuite après le choc. Mais le corps bloqué sous l’essieu a stoppé sa course", explique une source proche du dossier.

A l'arrivée des policiers et des secours sur les lieux de l'incident, le conducteur était en passe de se faire "lyncher" par les habitants du quartier qui avaient assisté à l'intégralité de la scène.

Déjà connu, défavorablement, des services de police, il a été placé en garde à vue. L'enquête devra définir pour quelle raison il s'est attaqué de la sorte au jeune homme. Devra également être défini le caractère volontaire ou non de l'incident. "Les témoins ont révélé le caractère manifestement intentionnel des faits. Pour eux, il ne s’agissait pas d’une erreur de conduite. Aucune trace de freinage, ni de manœuvre d’évitement n’ont été retrouvées par les enquêteurs" conclut Christian de Rocquigny, le procureur de Colmar.