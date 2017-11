Cinq gardes à vue dans l'enquête sur l'automobiliste tué dans le Val-de-Marne

Cinq hommes, soupçonnés d'avoir pris à partie et tué un automobiliste en pleine rue à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) en septembre, ont été interpellés et placés en garde à vue, a indiqué ce mercredi une source policière.

Quatre d'entre eux, deux mineurs de 16 et 17 ans et deux frères de 22 ans ont été interpellés mardi matin dans le Val-de-Marne, et un cinquième, âgé de 28 ans, s'est rendu dans la nuit de mardi à mercredi, a précisé la source, confirmant partiellement une information du Parisien.

Les deux frères sont connus des services de police, avec "un bon palmarès" de plusieurs dizaines de faits dont des vols avec violence, et les deux mineurs sont connus pour des affaires de droit commun, a indiqué cette source.