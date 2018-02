Chutes de neige: 700 kilomètres de bouchons en Île-de-France, plus de bus en banlieue parisienne

A la gare Saint-Lazare, la SNCF "invitait" en début de soirée les usagers à "éviter la gare", indiquant que "les intempéries perturbent très fortement les circulations sur vos lignes et en particulier au départ de Paris St-Lazare, jusqu'en fin de service", selon les comptes twitter des lignes Transilien J et L.

"Il n'y a pas de train de depuis 17 heures, on attend tous sur les quais", a témoigné à l'AFP vers 19H30 une utilisatrice quotidienne de la ligne J.

"Les trains au départ sont bondés et une foule très importante est en attente, il y a des centaines et des centaines de personnes" sur les quais, a indiqué une journaliste de l'AFP sur place.

Concernant la situation à Saint-Lazare, un porte-parole de la SNCF a affirmé qu'"on va ramener tout le monde"; la gare est chargée "tous les soirs", "c'est peu plus chargé, plus compliqué", mais "il n'y a pas de blocage à Saint-Lazare, ni dans aucune gare", "les trains partent et arrivent", a-t-il affirmé.