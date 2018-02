Chevaux maltraités et squelettiques en Haute-Saône: une éleveuse condamnée

Une éleveuse de 35 ans, à laquelle 44 chevaux et 29 chiens avaient été retirés, a été condamnée jeudi à Vesoul à six mois de prison avec sursis. L'éleveuse était poursuivie pour des "mauvais traitements" sur les chiens et les chevaux de son exploitation, commis de mars 2016 à janvier 2017.

Le tribunal correctionnel de Vesoul a suivi les réquisitions de la procureure Julie Bressand en condamnant la prévenue à une peine de six mois de prison avec mise à l'épreuve avec interdiction de gérer une entreprise commerciale avec des animaux pendant cinq ans. Elle devra également indemniser les nombreuses parties civiles.