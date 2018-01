Charente-Maritime: deux retraités tués dans un probable homicide suivi d'un suicide

Deux retraités, un homme et une femme, ont été retrouvés morts par arme à feu samedi dernier à leurs domiciles respectifs, situés dans deux villages voisins du sud de la Charente-Maritime. La thèse de l'homicide par dépit amoureux suivi d'un suicide est désormais privilégiée par le parquet de Saintes.

L'homme et la femme, âgés de 76 et 75 ans, se connaissaient et résidaient à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, dans les villages de Mérignac et Le Pin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait abattu la femme de deux coups de fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui. Une autopsie du tireur présumé a été ordonnée.