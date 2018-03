Charente: la soirée d'anniversaire finit en bagarre générale

"Une bagarre de poivrots". Voilà, en résumé, comment l'avocat du principal concerné qualifie les faits qui remontent à vendredi passé. Ce jour-là, Omar, 35 ans, est invité à une soirée d'anniversaire organisée au restaurant Don Camillo de la commune de Voeuil-et-Giget dans le département de la Charente.

Mais très vite, le trentenaire devient agressif, l'alcool aidant. A un moment de la soirée, ce dernier va brandir un couteau et un second invité se fait couper deux doigts en tentant de lui arracher l'arme blanche. Il est expulsé de l'établissement et la situation semble revenir à la normale.

C'est sans compter sur l'alcoolémie d'Omar, qui pousse l'homme éconduit à revenir quelques minutes plus tard et à décrocher un violent coup de poing à un autre convive. Il sera interpellé par les gendarmes quelques heures plus tard, après avoir harcelé l'ami dont on fêtait l'anniversaire de dizaines d'appels et SMS plutôt insultants.

Comme l'explique Sud-Ouest, devant le tribunal d'Angoulême, l'homme va chèrement défendre son cas, expliquant que des insultes racistes ont été proférées à son encontre lors de la soirée. Mais les témoignages à charge s'accumulent et son casier judiciaire n'aidant pas -il avait pour interdiction de se trouver en Charente-, deux ans d'emprisonnement ont été requis à son encontre.

Au final, il a été condamné à dix-sept mois de prison ferme.