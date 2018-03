Champigny: une véritable centrale du trafic de drogue démantelée

Un important réseau de trafic de drogue a été démantelé à Champigny (Val-de-Marne) et six hommes ont été placés en détention provisoire, rapporte Le Parisien.

Ce sont des écoutes, mises en place sur le livreur du réseau, qui ont permis de remonter jusqu'aux responsables de ce trafic d'herbe et de cocaïne.

Le "centre d'appel" fournissait jusqu'à "900 clients du Val-de-Marne et de Paris" pour un chiffre d'affaires d'environ 50.000 euros par mois. Le réseau était très bien organisé avec une "nourrice" qui entreposait la marchandise dans sa cave, des livreurs, et même un standardiste, chargé de recueillir les commandes et de lancer la livraison. Chaque échelon était bien cloisonné, pour éviter que l'ensemble du réseau puisse être mis au jour.

Le procès se tiendra en mai.