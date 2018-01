Chalon-sur-Saône: le "commando au marteau" frappe de nouveau

Le CDPPF (Commando de défense du peuple et de la patrie française), également appelé "commando au marteau" avait prévenu, dans un communiqué partagé à certains médias la semaine passée, vouloir continuer ses exactions.

Ce groupe d'ultra-droite, qui souhaite dorénavant se faire appeler "OAS 26 septembre" (en référence à l'Organisation Armée Secrète, une organisation politico-militaire qui défendait la présence française en Algérie durant la guerre du même nom), s’en était violemment pris fin 2017 à plusieurs personnes à même la rue de certaines ville de l'est de la France.

Et ce vendredi, aux alentours de 17h45, c'est une pharmacie de la ville de chalon-sur-Saône qui a été attaquée par un membre du CDPPF.

Un homme, capuche sur la tête, s'est présenté dans l'officine avant de menacer les personnes présentes avec une arme blanche. Lorsqu'il repart, avec le contenu de la caisse, "il a pris de soin de revendiquer cette attaque à main armée au nom du Commando de défense du peuple et de la patrie française [CDPPF]" explique une source proche du dossier au Parisien.

Quelques heures plus tard, les médias de l'est de la France sont de nouveau contactés par le "commando". Ces derniers communiquent à l'euro près le montant de leur butin et expliquent vouloir utiliser cet argent pour l'achat d'armes et d'explosifs, une "noble cause". L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Dijon, qui analyse actuellement les images de vidéosurveillance de la pharmacie.