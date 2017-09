Chalon-sur-Saône: important dispositif pour retrouver l'agresseur au marteau

L'agresseur "a accompagné ses gestes violents du cri de +Allah Akbar+, ce qui témoigne que ses références se situent très clairement du côté de l'islamisme radical", a estimé pour sa part le maire LR de la ville Gilles Platret dans un communiqué, appelant "l'ensemble des Chalonnaises et des Chalonnais à la plus grande vigilance".

Un hélicoptère de la gendarmerie a effectué des rondes une partie de l'après-midi au-dessus de cette ville de près de 45 000 habitants pour tenter de retrouver l'agresseur.

Policiers et gendarmes poursuivaient les investigations et des agents étaient déployés dans la soirée pour sécuriser la ville. Dans son communiqué la préfecture demandait toutefois à la population de "ne pas diffuser sur les réseaux sociaux des informations sur l'action et le positionnement des forces de l'ordre".