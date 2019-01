À la rentrée prochaine, le lycée va connaître une véritable révolution. Adieu les filières du bac général. Pour la première fois depuis 1993, les élèves de première ne seront plus triés dans les séries S, ES et L. L'élève devra alors choisir trois spécialités en première et en garder deux en terminale.

Actuellement, les élèves de seconde s'informent, discutent, échangent avec leur professeur principal à propos de cette nouveauté. C'est au cours du conseil de classe du deuxième trimestre que ces derniers devront formuler quatre ou cinq vœux de spécialités. Puis, les trois derniers choix seront validés après avis du dernier conseil de classe, au mois de juin.