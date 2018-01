Catherine Millet ressent de la "compassion pour les frotteurs" du métro

Mais Catherine Millet ne s’est pas arrêtée là et a persisté sur sa déclaration de la veille dans Quotidien en expliquant que "malheureusement" elle est "trop âgée" pour être agressée sexuellement dans le métro. Des paroles très étonnantes et pourtant bien en deçà de celles prononcées en décembre dernier sur France Culture: "Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée. Parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort."