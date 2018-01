Castelsarrasin: un enfant se blesse à l'école, personne ne lui vient en aide

Quentin, 10 ans, écolier à l'école Marie-Curie de Castelsarrasin, a failli mourir.

Comme l'explique La Dépêche, le petit garçon a été sévèrement blessé à la suite d'un choc avec un autre élève au cours duquel il est violemment retombé sur le coin d'une marche. Plié de douleur, il ne peut retenir ses larmes et ne peut plus bouger.

Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que Sébastien, le père de Quentin, est prévenu de l'incident. "On m’a informé que mon fils était tombé qu’il ne fallait pas que je m’inquiète mais que je vienne le récupérer" explique-t-il dans les colonnes du quotidien régional.

"Son visage était gris, ses lèvres bleues, il arrivait à peine à me parler et à respirer" poursuit-il. Et malgré ces graves symptômes, le personnel de l'école ne semblait pas tellement inquiet. "Une jeune femme m’a rendu mon fils en me disant de me rendre chez mon médecin et de lui donner du paracétamol car il n’avait pas grand-chose". Son pantalon était également taché de sang.