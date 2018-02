Carcassonne: une nonagénaire en état de "quasi-décomposition" sauvée d'une mort certaine

Afin de comprendre cet épineux dossier, il s'agit dans un premier temps d'expliquer l’environnement familial dans lequel vit cette nonagénaire, domiciliée à Carcassonne dans l'Aude. Âgée de 93 ans, cette femme partage depuis maintenant trente ans sa maison de l'allée des Lilas avec son fils de 52 ans, décrit comme alcoolique et violent par des riverains.

Or, comme l'explique La Dépêche, depuis maintenant plusieurs semaines, plus personne dans le quartier n'avait de nouvelles de cette vieille dame. "La maison était complètement fermée depuis plusieurs semaines. Il n'y avait que le volet de la chambre de la dame qui ne faisait que claquer. Elle, je ne la voyais plus, et lui sortait très peu" explique une voisine.

Alors pour en avoir le cœur net, cette dernière avertit les pompiers de la situation. Arrivés sur place, les secours n'arrivent à obtenir que quelques contacts, très sporadiques, avec le fils qui refuse de leur ouvrir la porte. A peine avoue-t-il que sa mère est en très mauvaise santé et qu'il n'a pas averti de médecin...

Les policiers sont à leur tour alertés, et parviennent à entrer dans le domicile. "Très choqués", les secours découvrent la nonagénaire, alitée, dans un état déplorable, en état de quasi-décomposition. Immobile depuis de nombreux jours, la peau de la vieille dame était collée aux draps, et certaines sources proches du dossier parlent de "momification".