Cantal: un chauffard condamné à (enfin) passer son permis de conduire

Ce Montpelliérain de 37 ans est un habitué des salles d'audiences.

Désormais domicilié dans le Cantal, il a, il y a quelques jours seulement, de nouveau été interpellé par les gendarmes après le franchissement d'une ligne continue. Très vite, les militaires se rendent compte que l'homme est un habitué de ce genre de délit puisqu'il a déjà été inquiété près d'une vingtaine de fois pour des faits similaires...

Comme le souligne La Montagne, l'homme est deux jours plus tard présenté au tribunal d'Aurillac dans le cadre d'une comparution immédiate. Et son CV est pour le moins impressionnant. En plus des délits routiers, le prévenu est déjà à plusieurs reprises passé par la case prison pour "vols, dégradations, stupéfiants, conduites sans permis, menaces...".

Emprisonné jusqu'en février dernier, l'automobiliste va de nouveau passer quelques mois derrière les barreaux. S'il échappe au maximum requis par le représentant du ministère public, il a toutefois été condamné à six mois ferme. A sa sortie de détention, il aura également pour obligation de passer son permis de conduire.