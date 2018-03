Canada: un serveur renvoyé pour impolitesse se justifie par sa "culture française"

C'est une réputation dont les Français se passeraient pourtant bien: les serveurs, et en particulier les serveurs parisiens, sont connus pour leur impolitesse voire parfois leur irrespect envers les clients.

Et ce n'est pas cette histoire rapportée par Sud-Ouest qui devrait redorer le blason du service à la française...

Un serveur français, expatrié du côté de Vancouver au Canada, a été purement et simplement licencié de son travail pour "agressivité envers ses collègues". Sa justification? Son origine. Pour lui, la culture française dans laquelle les conversations sont plus "directes et expressives" peuvent choquer outre-Atlantique. Très sérieusement, ce dernier a déposé une plainte pour licenciement abusif et s'estime "victime de discrimination contre sa culture."

Une idée qui ne fait pas vraiment rire la justice canadienne, qui a convoqué l'ancien serveur pour une audition au cours de laquelle l'homme devra expliquer en quoi son renvoi peut-être considéré comme une discrimination, d'autant plus que son ancien patron le décrit comme un être taciturne, "malpoli, agressif et irrespectueux."

Malgré la demande du gérant, la plainte n'a pas été retirée et "l'affaire" se poursuit donc.