Calais: agression imaginaire d'une septuagénaire par des migrants, le mauvais plaisantin en garde à vue

De nombreux policiers et gendarmes mobilisés... pour rien. Mardi, le commissariat de Calais (Pas-de-Calais) a reçu un appel faisant état de l'agression d'une septuagénaire par un groupe de migrants armés de couteaux dans un quartier de la ville, rapporte La Voix du Nord. Seulement, sur place, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé pour étayer les dires de l'auteur du coup de fil. Deux jours plus tard, il a été interpellé à Calais et placé en garde à vue.