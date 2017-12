Calais: la fresque en hommage à Johnny (déjà) vandalisée

"Les murs de Calais aux Calaisiens". Ce samedi matin, une inscription en lettres blanches est venue barrer une fresque en hommage à Johnny Hallyday, réalisée il y a seulement une semaine sur l'un des murs de la ville du Pas-de-Calais, rapporte La Voix du Nord.

C'est l'artiste Romuald Demilly alias KMU, originaire de la région, qui avait réalisé cette fresque le 8 décembre dernier, deux jours après la mort du chanteur, pour le plus grand plaisir des riverains qui avaient alors salué l'initiative.

"Fuck KMU", ajoute plus haut une autre inscription, encore plus explicite. On ne sait pas encore qui est à l'origine de ces tags.