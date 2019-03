Brexit : une petite britannique écrit au président du Conseil européen

Crise au Royaume-Uni ! Après un énième rejet d'accord pour leur sortie de l'Europe, les britanniques sont dans l'impasse, tout particulièrement la Première ministre Theresa May qui pourrait bien finir par quitter son poste plus vite que prévu. Ce mercredi 13 mars, les députés refusaient d'une courte majorité la sortie sans accord et il est prévu ce jeudi 14 mars qu'ils se prononcent sur un possible report du Brexit. Toutefois, s'ils en arrivent à cette conclusion, elle devra ensuite être soumise aux 27 autres membres de l'Union Européenne qui devront s'accorder avant de communiquer leur décision.

Mais dans cette actualité morose, une petite fille de 6 ans est venue apporter un rayon de soleil dans la grisaille anglaise. Donald Tusk, président du Conseil européen, a révélé ce mercredi sur Instagram la lettre insolite qu'il a reçue.