Bretagne: un médecin proposait des vaccins à base de matière fécale

C'est un procès ahurissant qui s'est ouvert lundi passé à Rennes en Ille-et-Vilaine.

A la barre des accusés, un ancien urologue de 80 ans, radié de l'ordre des médecins en 2006 pour charlatanisme, mais qui poursuivait les consultations plus ou moins clandestines à son domicile. Et parmi les "spécialités" ce de dernier, des "vaccins maisons" préparés à base de... matières fécales prélevées directement sur le patient et auxquelles sont ajoutées plusieurs diluants émanant d'un laboratoire allemand. Il doit cette fois-ci répondre à l'accusation d'exercice illégal de la médecine.

Plus grave encore, une femme accuse l'ancien médecin de lui avoir fait une injection "contre son gré". Un fait que le principal intéressé réfute: "C’est faux, je ne force jamais personne. Si le malade ne comprend pas mes méthodes, je le mets à la porte!"

Et malgré les faits qualifiés de graves, l'homme à la barre se défend avec aplomb, rajoutant même un angle politique à ses méfaits rapporte Ouest-France. "Mes patients étaient conscients que la médecine française, ce n’est que du fric! Chaque année, les médicaments causent 30.000 à 40.000 décès."

Une amende de 5.000 euros a été demandée à son encontre, ainsi que, de nouveau, une interdiction totale d'exercer la médecine. La décision devrait être rendue le 23 avril.