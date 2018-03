Bretagne: un couple de quinquagénaires jugé pour plus de 200 vols

Âgés de plus de cinquante ans, cet homme et cette femme, en couple depuis de nombreuses années, étaient devenus spécialistes du vol à la roulotte. Entre 2015 et 2016, ce sont plus de 200 véhicules qui ont en effet été forcés dans les alentours de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. A chaque fois précise France Bleu, le modus operandi est similaire. Des voitures, stationnées sur des parkings du littoral sont retrouvées avec une vitre brisée et délestées des objets de valeur qui s'y trouvaient: GPS, argent, etc.

Très vite, les soupçons des enquêteurs locaux se tournent vers ce couple qui loue une maison dans la région, d'autant plus que les méfaits cessent l'hiver, période où ces derniers retournent vivre en région parisienne. C'est en 2016 que les doutes des policiers se confirment: grâce à la géolocalisation de leurs téléphones, il est prouvé que l'homme et la femme se trouvaient toujours à proximité des vols recensés.