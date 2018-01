Bretagne: un car scolaire évite de peu une collision avec un TER

Il était aux alentours de 7h50 ce vendredi matin, lorsque'un car scolaire de la compagnie CTM se présente aux abords d'un passage à niveau situé à hauteur de la commune d'Elven, dans le Morbihan. Le véhicule, qui transportait alors 32 collégiens, s'engage afin de traverser les voies lorsque l'impensable se produit...

Pour France Bleu Armorique, a peine le car avait-il avancé que les feux de signalisation du passage à niveau se sont allumés et les barrières se sont baissées. "La première a touché le toit . Le chauffeur a eu le temps d'enclencher la marche arrière et a pu reculer" explique un responsable de la compagnie. un geste salvateur puisqu'un TER s'est présenté sur les voies seulement quelques secondes plus tard.

De son côté, le maire d'Elven souligne la dangerosité de l’endroit "Il a fait l'objet de travaux à l'automne dernier. Il ne peut être franchi qu'à petite vitesse car il forme un dos d'âne. En plus, à cet endroit la route décrit un virage à 90."

Chauffeur et adolescents en sont donc quittes pour une grosse frayeur. Quelques semaines seulement après l'incident de Millas, cette presque collision illustre une nouvelle fois les risques aux abords des passages à niveau.

